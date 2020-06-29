Акции Facebook и Twitter на предторгах дешевели на 4% и 2,6% на рекламном бойкоте

Акции американских компаний Facebook и Twitter, владеющих одноименными соцсетями, после резкого падения в цене накануне дешевеют и на сегодняшних предварительных торгах на бирже Нью-Йорка после объявленного бойкота этих социальных сетей рядом крупных рекламодателей. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции Facebook на предварительных торгах на бирже Nasdaq дешевели на 4%, до 207,3 доллара. При этом по итогам торгов пятницы они упали в цене на 8,32%. Акции Twitter падали в цене на 2,58%, до 29,05 доллара, после того, как по итогам пятницы они подешевели на 7,4%.

Падение стоимости акций Facebook и Twitter отмечается после того, как ряд крупных компаний отказался публиковать у них рекламу.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever и Starbucks заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них - и в других соцсетях.

Агентство Блумберг в субботу привело данные, что из-за бойкота рекламы в социальных сетях корпорации глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов. Сам Цукерберг при этом ранее заявил, что компания внесет изменения в свою политику и запретит "ненавистнические" высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.