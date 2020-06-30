В США супруги прогнали протестующих с помощью ружья и пистолета

Супружеская пара из американского города Сент-Луис (штат Миссури) прогнала протестующих от своего дома с помощью полуавтоматического ружья и пистолета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает New York Post.

Семейная пара адвокатов столкнулась с группой около 300 протестующих после того, как толпа прорвалась через ворота по пути к мэру Лиде Крузон. Демонстранты громко выкрикивали оскорбления, однако они не решились подойти к дому супругов. На кадрах видно, что паре не пришлось открывать огонь для защиты собственности. При этом совершеннолетние жители штата имеют право покупать оружие и открыть огонь при незаконном проникновении на частную территорию.