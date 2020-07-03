Германия и Испания отказываются от угля

Парламент Германии в пятницу, 3 июля, принял законопроект по выходу из угольной энергетики к 2038 году. Согласно данным на сайте Бундестага, решение поддержали 314 депутатов, против выступили 237, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Также принят законопроект по пакету мер финансовой помощи для регионов, в которых закрываются угледобывающие предприятия. Объем выплат составит 40 млрд евро к 2038 году. Операторы угольных электростанций получат компенсацию за преждевременное закрытие предприятий.

Министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер назвал отказ от угля "историческим проектом поколений". Он отметил, что эпоха угольной промышленности в Германии "безвозвратно уходит".