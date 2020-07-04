Автомобиль наехал на группу протестующих в Сиэтле

Неизвестный автомобиль в ночь на субботу совершил наезд на группу протестующих в городе Сиэтл (штат Вашингтон), двое пострадали. Об этом на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель полиции штата Вашингтон Рик Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, машина въехала в перекрытую для протестующих часть шоссе и протаранила находящуюся там группу демонстрантов. "Двое были госпитализированы в Harborview, - написал Джонсон. - Один из пострадавших находится в критическом состоянии, второй получил тяжелые травмы".

Водителя протаранившего демонстрантов автомобиля задержали. Полиция проводит расследование деталей инцидента.