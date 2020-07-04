У берегов Сицилии судно с мигрантами объявило ЧП

Судно Ocean Viking с 180 беженцами на борту объявило режим ЧП. Об этом в пятницу, 3 июля, заявила организация SOS Mediterranee, которая занимается спасением людей в Средиземном море, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Безопасность спасенных и экипажа находится под угрозой", − добавили в SOS Mediterranee.

По ее данным, за последние сутки на корабле, находящемся у берегов Сицилии, было шесть попыток суицида, десятки человек находятся в тяжелом психическом состоянии, оно продолжает ухудшаться, добавили в организации. Также там отметили, что на борту происходят драки.