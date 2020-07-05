В Эфиопии 166 человек погибли в беспорядках

По меньшей мере 166 человек погибли в Эфиопии во время столкновений, которые на текущей неделе произошли в этой стране в связи с убийством музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на начальника полиции штата Оромия Гирма Гелама, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате беспорядков в регионе погибли 145 гражданских лиц и 11 сотрудников сил безопасности", - заявил он. Еще десять человек, включая двух полицейских, погибли в столице страны Аддис-Абебе.

"Серьезные ранения получили 167 человек", - отметил Гирма Гелама, добавив, что проведена тысяча арестов. По его словам, среди 166 погибших лишь один человек был убит силами безопасности, все остальные стали жертвами межобщинных столкновений.

Группы молодых людей начали 30 июня собираться в городах штата Оромия и в Аддис-Абебе после того, как стало известно об убийстве накануне Хаакаалуу Хундессаа. В ряде мест произошли беспорядки и столкновения, которые продолжались до вечера 2 июля.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед 3 июля заявил, что разгул насилия в течение трех дней был попыткой спровоцировать в стране гражданскую войну. Как подчеркнул глава правительства, эта попытка "была пресечена".