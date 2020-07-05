В Лондоне при разгоне незаконной вечеринки пострадали 11 полицейских - ВИДЕО
Более 10 сотрудников полиции пострадали при попытке разогнать незаконную вечеринку в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Metropolitan Police, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 4 июля, в районе Хаммерсмит и Фулэм. Местные жители пожаловалась правоохранителям на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения на территории района.
Полицейские прибыли на место, однако участники вечеринки встретили их враждебно. Присутствующие начали бросать в стражей порядка кирпичи и другие предметы.
В результате пострадали 11 полицейских. У двоих из них медики зафиксировали переломы костей. По факту происшествия начато расследование.
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