Бывший премьер Франции стал мэром Гавра

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп официально вступил в должность мэра города Гавр, расположенного на севере страны. Его обязанности подтвердил в воскресенье муниципальный совет, поддержавший кандидатуру Филиппа большинством голосов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие, - сказал политик, обращаясь к членам совета. - Для меня это шанс внести свой вклад в развитие города, который я люблю". Торжественная церемония, в ходе которой Филиппу вручили ленту цветов флага республики - главный символ французских градоначальников, - прошла при соблюдении всех санитарных мер, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса.

Во втором туре муниципальных выборов, который прошел во Франции 28 июня, Филипп одержал победу, заручившись поддержкой почти 60% избирателей. Политик получил мандат мэра Гавра во второй раз - до назначения в правительство он возглавлял город в течение семи лет. 3 июля Филипп подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту премьера республики. В тот же день на эту должность распоряжением президента Франции Эмманюэля Макрона главой кабмина был назначен Жан Кастекс, до этого занимавший должность замглавы президентской администрации.

Согласно опросам общественного мнения, французы положительно оценивают личные усилия Филиппа в период его работы во главе кабинета министров. Как сообщили в пятницу источники в Елисейском дворце, Макрон дал Филиппу также поручение заняться формированием нового политического большинства в преддверии президентских выборов 2022 года. Правящая партия "Республика на марше" лишилась абсолютного большинства в парламенте после выхода из ее фракции группы депутатов, не согласных с политикой администрации.

Уроженец нормандского Руана, выросший в учительской семье, Филипп получил дипломы в Институте политических наук и в Национальной школе администрации (ENA). По завершении учебы он стажировался в ООН в Нью-Йорке, а затем служил во французском Госсовете (высший административный суд). В октябре 2010 года на выборах в Гавре был избран на пост мэра, а позднее получил также мандат депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) от правоцентристской партии "Республиканцы". Во время президентских выборов 2017 года Филипп входил на начальном этапе кампании в предвыборную команду кандидата "Республиканцев", бывшего премьер-министра Франсуа Фийона.