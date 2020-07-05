Новое правительство Франции может быть сформировано 6 июля

Состав нового правительства Франции под руководством премьер-министра Жана Кастекса может быть сформирован 6 июля. Об этом в воскресенье сообщили в Елисейском дворце, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В администрации президента Эмманюэля Макрона отметили, что в новый кабинет должны войти порядка 20 министров и их заместителей. Предполагается, что объявление вошедших в правительство будет проходить в два этапа - сначала планируется обнародовать список глав министерств, затем будут названы имена госсекретарей. В Елисейском дворце подчеркнули, что президент и премьер "продолжают проводить консультации с целью формирования нового кабмина в понедельник".

В пятницу Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Во главе кабинета Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который ранее подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту.