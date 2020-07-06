https://news.day.az/world/1250916.html Правящая партия Сербии победила на выборах в парламент
Правящая партия Сербии победила на выборах в парламент
Правящая Сербская прогрессивная партия президента страны Александра Вучича победила на парламентских выборах. Об этом, как передает Gazeta.ru, сообщает Республиканская избирательная комиссия.
Правящая партия набрала 60,65 процента голосов избирателей, указано в сообщении. Ее поддержали почти 2 млн граждан страны.
Парламентские выборы состоялись в Сербии 21 июня.
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