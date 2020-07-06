В Испании при крушении вертолета погибли два человека

Два человека стали жертвами крушения вертолета в Испании, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в муниципалитете Ла-Ванса-и-Форнольс (провинция Льейда, автономное сообщество Каталония).

В результате катастрофы машина загорелась. Пожарные, прибывшие на место, ее потушили, опасаясь, что огонь может перекинуться на ближайший лесной массив. Вертолет совершал облет территории для осмотра ЛЭП.