https://news.day.az/world/1251152.html В Испании при крушении вертолета погибли два человека
В Испании при крушении вертолета погибли два человека
Два человека стали жертвами крушения вертолета в Испании, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в муниципалитете Ла-Ванса-и-Форнольс (провинция Льейда, автономное сообщество Каталония).
В результате катастрофы машина загорелась. Пожарные, прибывшие на место, ее потушили, опасаясь, что огонь может перекинуться на ближайший лесной массив. Вертолет совершал облет территории для осмотра ЛЭП.
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