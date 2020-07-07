Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн

Цена за акцию американской корпорации Amazon составила более $3 тыс. Рыночная капитализация Amazon теперь превышает $1,5 трлн. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала CNN, такая стоимость ценных бумаг компании зафиксирована впервые.

Отметки капитализации в $1,5 трлн. к настоящему времени достигли еще две компании: Apple и Microsoft.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Джеффом Безосом в 1994 году. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index ("Индекс миллиардеров"), состояние предпринимателя достигло $172 млрд.