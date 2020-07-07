Удар стихии в Японии, 50 погибших

По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ранее власти ряда расположенных на острове префектур издали распоряжение об эвакуации около 1,22 млн человек. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих cил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам.

Глава японского правительства также подчеркнул, что эвакуационные центры будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.