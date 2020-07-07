Трое полицейских погибли в результате взрыва бомбы в Афганистане

Глава местной полиции и еще двое сотрудников правоохранительных органов погибли в Афганистане в результате взрыва автомобиля террористом-смертником, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель губернатора провинции Нангархар Аттаула Хогияни сообщил, что инцидент произошел во вторник утром у местного рынка. В результате взрыва также пострадали еще пятеро местных полицейских.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.