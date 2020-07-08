В Останкинскую башню ударила молния

В Москве во вторник, 7 июля, молния ударила прямо в Останкинскую телебашню.

Как передает Day.Az, видео опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".

О повреждениях или возгораниях в результате случившегося не сообщалось.

Ранее сообщалось, что ураган в деревне Путилково Московской области снес женщину вместе с ее продуктовой палаткой и отнес на несколько метров. Позже местные жители помогли ей встать на ноги и добраться до ящиков с овощами и фруктами.