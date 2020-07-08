https://news.day.az/world/1251630.html В Афганистане трое полицейских погибли при нападении на участок
В Афганистане трое полицейских погибли при нападении на участок
По меньшей мере трое сотрудников полиции погибли, еще 18 получили ранения в результате нападения террориста-смертника на полицейский участок в провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана. Об этом в среду сообщил телеканал TOLOnews, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Официальных комментариев в связи с нападением пока не поступало. Другие подробности не приводятся.
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