В Нидерландах нашли самодельные камеры пыток

В Нидерландах правоохранители обнаружили семь грузовых контейнеров, оборудованных под камеры пыток и тюремные камеры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Страшная находка была сделана в Ваузе Плантаже, южном пригороде Роттердама. Пыточные камеры нашли после того, как французские полицейские взломали зашифрованный криминальный мессенджер EncroChat. В контейнерах со звукоизоляцией находились, в частности, наручники и стоматологическое кресло.

Шестеро подозреваемых были арестованы в конце июня. Как рассказали в полиции Нидерландов, злоумышленники не успели использовать камеры пыток, а потенциальные жертвы похищений сейчас находятся под защитой.

Всего после взлома EncroChat правоохранительные органы в разных странах Европы арестовали около 800 человек.