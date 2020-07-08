https://news.day.az/world/1251904.html Главы Генштабов Турции и России обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Главы Генштабов Турции и России обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, передате Day.Az со ссылкой на Trend.
В турецком Генштабе сообщили, что Гюлер и Герасимов обсудили сложившуюся ситуацию в сфере безопасности в Сирии и Ливии.
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