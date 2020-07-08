Главы Генштабов Турции и России обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, передате Day.Az со ссылкой на Trend.

В турецком Генштабе сообщили, что Гюлер и Герасимов обсудили сложившуюся ситуацию в сфере безопасности в Сирии и Ливии.