https://news.day.az/world/1252361.html В Иране за сутки от COVID-19 умерли 142 человека
В Иране за сутки от COVID-19 умерли 142 человека
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 142 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 12 447. За последние сутки в Иране выявлено 2 262 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 252 720. Вылечились 215 015 человек.
В настоящее время состояние 3 319 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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