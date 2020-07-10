В Иране за сутки от COVID-19 умерли 142 человека

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 142 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 12 447. За последние сутки в Иране выявлено 2 262 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 252 720. Вылечились 215 015 человек.

В настоящее время состояние 3 319 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.