Одиннадцать человек утонули при попытке спасти ребенка

Минимум 11 человек утонули в Средиземном море в районе северной столицы Египта Александрии. Они хотели спасти тонущего ребенка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Большая компания пошла купаться на закрытый из-за коронавируса пляж на рассвете. Спустя некоторое время в воде стал тонуть ребенок. На помощь утопающему бросились люди. В результате погибли все пытавшиеся помочь ребенку.

Известно, что спасатели пока нашли тела только семерых человек. Поиски остальных людей продолжаются.

Как отмечается, этот участок побережья прозвали в народе "берегом смерти" из-за слишком частных несчастных случаев.