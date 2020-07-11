https://news.day.az/world/1252601.html Одиннадцать человек утонули при попытке спасти ребенка
Одиннадцать человек утонули при попытке спасти ребенка
Минимум 11 человек утонули в Средиземном море в районе северной столицы Египта Александрии. Они хотели спасти тонущего ребенка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Большая компания пошла купаться на закрытый из-за коронавируса пляж на рассвете. Спустя некоторое время в воде стал тонуть ребенок. На помощь утопающему бросились люди. В результате погибли все пытавшиеся помочь ребенку.
Известно, что спасатели пока нашли тела только семерых человек. Поиски остальных людей продолжаются.
Как отмечается, этот участок побережья прозвали в народе "берегом смерти" из-за слишком частных несчастных случаев.
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