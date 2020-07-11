https://news.day.az/world/1252635.html НЛО попало на камеры в США - ВИДЕО
НЛО попало на камеры в США - ВИДЕО
Этот летательный аппарат, формой напоминающий сигару, очень удивил жителей Сигнал-Маунтин (Теннесси, США).
Алан Барра успел запечатлеть полёт необычного объекта, и сделанные им кадры поразили всех, кто интересуется подобными таинственными явлениями, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Пока зрители уверены лишь в одном - сигарообразный НЛО уж точно не является самолётом, так что есть основания предположить, что инопланетяне нанесли нам очередной визит.
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