Латиноамериканец врезался в мотоциклиста и убил его из-за белого цвета кожи

Латиноамериканец, проживающий в США, насмерть сбил проезжающего мимо мотоциклиста, потому что он был белым. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление официальных лиц, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно заявлению шерифа полиции, 27-летний Даниэль Наварро был обвинен в убийстве на почве ненависти после того, как он в прошлую пятницу, 3 июля, вылетел с дороги и врезался в 55-летнего бывшего офицера морской пехоты Филиппа Тиссена, который ехал на своем Harley Davidson.

Общаясь с детективами, Наварро рассказал, что, по его мнению, мотоциклист был белым, потому что в Висконсине только белые ездят на мотоциклах Harley-Davidson, отметив, что культура Harley состоит из белых расистов. Латиноамериканец объяснил следователям, что он пошел на такой шаг из-за увеличения случаев расизма по отношению к нему. Отмечается, что Наварро ранее никогда не встречал Тиссена и ничего не знал о нем.

По словам шерифа, подозреваемый заявил, что "если президент США Дональд Трамп и белые люди собираются создать мир, в котором мы живем, то у него нет выбора, и людям придется умереть". Наворро также предположительно сказал следователям, что он решил врезаться в мотоцикл, потому что таким образом была большая вероятность того, что он убьет жертву, чем если бы он врезался в другую машину.

Мужчина признался, что он хотел попасть в тюрьму, чтобы не обременять родителей заботой о нем, поскольку его здоровье ухудшается. Он также отметил, что тюрьма поможет ему больше не сталкиваться с людьми, которые его угнетают.

Офис шерифа отказался комментировать психическое и физическое здоровье подозреваемого.