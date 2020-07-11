В США из-за коронавируса остановили исполнение смертной казни

В американском штате Индиана судья приостановил исполнение смертного приговора в связи с эпидемией коронавируса в США. Об этом сообщает Duetsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как стало известно, казнь 47-летнего осужденного должна была состояться 13 июля - Дэниэла Ли приговорили к смерти за убийство в 1996 году торговца оружием, его жены и дочери.

Однако судья Джейн Магнус-Стинсон решила отложить исполнение приговора, поскольку родственники жертв хотели присутствовать при процедуре введения Ли смертельной инъекции, но из-за пандемии коронавируса опасались за свое здоровье во время путешествия к месту исполнения наказания.

По решению судьи, приговор будет исполнен, когда здоровью матери одной из жертв преступления не будет угрожать эпидемия COVID-19.