https://news.day.az/world/1252718.html Мощный взрыв на заводе в Китае
Мощный взрыв на заводе в Китае
Взрыв произошел в субботу вечером на заводе в провинции Ляонин на северо-западе Китая.
Об этом сообщила газета "Бэйцзин жибао", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, в результате инцидента были выбиты стекла в окнах близлежащих домов, могут быть пострадавшие. На месте происшествия работают пожарные.
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