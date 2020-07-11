Десятки человек погибли в Непале

По меньшей мере 40 человек погибли в результате наводнений и схода оползней, вызванных непрекращающимися ливнями в Непале, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на представителей местной администрации и полиции сообщило в субботу агентство Reuters.

Ранее оно проинформировало о 23 погибших.

Согласно уточненным сведениям, в районе Мягди, где разрушено несколько домов, жертвами стихии стали 20 человек, 11 получили травмы и были госпитализированы, еще не менее 13 числятся пропавшими без вести. В районе Каски погибли семеро, столько же - в районе Джаяркот, где ведутся поиски еще восьми человек. В районах Гулми, Ламджунг и Синдхупалчок жертвами стихийного бедствия стали в общей сложности шесть человек. Отмечается, что из-за сильных дождей свои дома были вынуждены покинуть тысячи непальцев.

Источники Reuters указывают, что соответствующие службы ведут поисково-спасательные операции. С помощью вертолетов в Мягди были обнаружены и спасены около 50 человек.