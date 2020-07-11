Умер водитель автобуса, которого во Франции избили за просьбу надеть маски
Во Франции скончался водитель автобуса, которого избили пассажиры, не поделавшие надеть защитные маски.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает CNN.
У 59-летнего мужчины наступила смерть мозга, и семья решила отключить его от аппарата жизнеобеспечения.
По подозрению в причастности к нападению были задержаны четверо мужчин.
Неделю назад они сели на междугородний автобус, и водитель проверил билеты и попросил их надеть маски, ношение которых является обязательным во Франции в связи с пандемией коронавируса.
После нападения на водителя они попытались укрыться дома у пятого фигуранта, который также установлен и будет привлечен к ответственности за укрывательство.
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