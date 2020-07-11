Вооруженное нападение на банк в Петербурге

В Кировском районе Петербурга совершено разбойное нападение на банк.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил информированный источник.

По его словам, неизвестный злоумышленник ворвался в отделение банка на проспекте Ветеранов, выстрелил несколько раз, забрал 4 млн рублей и скрылся.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Полиция ищет грабителя.