https://news.day.az/world/1252733.html Вооруженное нападение на банк в Петербурге - украдены миллионы
Вооруженное нападение на банк в Петербурге - украдены миллионы
В Кировском районе Петербурга совершено разбойное нападение на банк.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил информированный источник.
По его словам, неизвестный злоумышленник ворвался в отделение банка на проспекте Ветеранов, выстрелил несколько раз, забрал 4 млн рублей и скрылся.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Полиция ищет грабителя.
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