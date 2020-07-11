Теракт в Афганистане

В результате подрыва автомобиля в афганской провинции Газни погибли шесть местных жителей, еще восемь пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Вахидуллу Джумазадэ.

Отмечается, что взрыв произошел около 16.00 по местному времени в округе Джагату.

По словам Джумазаде, бомбу в машину вложили боевики радикального движения "Талибан".

Талибы пока не взяли на себя ответственность за происшествие.