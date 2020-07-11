https://news.day.az/world/1252736.html Теракт в Афганистане - много погибших
Теракт в Афганистане - много погибших
В результате подрыва автомобиля в афганской провинции Газни погибли шесть местных жителей, еще восемь пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Вахидуллу Джумазадэ.
Отмечается, что взрыв произошел около 16.00 по местному времени в округе Джагату.
По словам Джумазаде, бомбу в машину вложили боевики радикального движения "Талибан".
Талибы пока не взяли на себя ответственность за происшествие.
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