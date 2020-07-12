В Мали создадут новое правительство

В Мали в самое ближайшее время будет сформировано широкое правительство для решения новых задач.

Об этом заявил премьер-министр Мали Бубу Сиссе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очень быстро будет сформировано правительство открытого взаимодействия, - цитирует премьера AFP. - И президент, и я по-прежнему открыты для диалога. Очень скоро я создам команду с целью дать решительный ответ на вызовы времени".

Бубу Сиссе выступил во время посещения больницы, в которой находятся пострадавшие во время произошедших 10 июля в столице страны Бамако беспорядков. "Четверо погибли, есть раненые", - отметил глава правительства.

После состоявшейся в минувшую пятницу крупной антиправительственной демонстрации группы протестующих заняли ряд общественных зданий, часть из которых разграбили, перекрыли дороги в центральных районах столицы. Активисты прорвались на территорию государственной Малийской службы радиовещания и телевидения (ORTV), вынудив два телеканала прекратить на несколько часов вещание. Была предпринята попытка поджога здания национального парламента. Полиция разогнала толпу выстрелами в воздух.

Демонстрация была организована оппозиционной структурой "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил" (M5-RFP) во главе с влиятельным имамом Махмудом Дико. Его сторонники требуют создания переходного правительства во главе с независимым премьер-министром, роспуска парламента, замены части судей Конституционного суда.

Выступая в субботу по национальному телевидению, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что власти намерены продолжать диалог с оппозиционными силами для достижения в стране мира и согласия. Он подтвердил планы начать переговоры о формировании нового правительства Мали, которое сможет сплотить страну.

Между тем полиция арестовала трех организаторов демонстрации, передал в субботу малийский новостной портал Malijet. Согласно полученным им данным, это активисты протестного движения Ноухам Сарр, Адама Бен и Клемент Дамбеле.