Израиль одобрил соглашение с Кипром и Грецией

Правительство Израиля одобрило рамочное соглашение еврейского государства, Греции и Кипра по сооружению Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline), которое было подписано министрами трех стран 2 января в Афинах и предусматривает присоединение к проекту Италии.

Об этом сообщает в понедельник газета Haaretz, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, израильский кабмин утвердил соглашение по газопроводу на еженедельном заседании 19 июля. Теперь документ должен получить одобрение регулирующих органов страны перед окончательным утверждением в Кнессете (парламенте). Министр энергетики еврейского государства Юваль Штайниц, чьи высказывания цитирует Haaretz, назвал утверждение кабмином страны соглашения по Восточносредиземноморскому газопроводу "исторической вехой в превращении Израиля в страну-экспортера энергоресурсов".

Парламентарии Республики Кипр ратифицировали соглашение о строительстве газопровода 17 июля после того, как в конце мая оно было одобрено правительством островного государства. Парламент Греции ратифицировал документ 14 мая.