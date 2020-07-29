Турция ради США «устранит вопросы» по С-400

Турция готова устранить обеспокоенность Соединенных Штатов, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" российского производства. Об этом в ходе онлайн-конференции, проводимой Turkish Heritage Organization, сообщил в Twitter глава Минобороны Республики Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр заявил, что Турция даже в условиях эпидемии продолжала производить критически важные компоненты для F-35 Lightning II, будучи исключенной США из программы по данным истребителям. "Я хотел бы подчеркнуть, что в программе F-35 Турция является партнером, а не клиентом. Безопасность программы F-35 также важна для Турции. Мы технически готовы устранить вопросы со стороны США в отношении соответствия С-400 и F-35", - сказал министр.

В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков, вызванного покупкой Анкарой у Москвы С-400 "Триумф", вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.

В том же месяце бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан допустил, что целями испытаний Турцией С-400 "Триумф" является поиск "слабых мест" данной системы. При этом специалист заверил, что из С-400 "Триумф" технически невозможно извлечь технологии.