Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

Евросоюз продлил на год ограничительные меры в отношении КНДР. Об этом сообщил в четверг Совет ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет сегодня утвердил список физических и юридических лиц, подпадающих под автономные санкции ЕС против Корейской Народно-Демократической Республики.

Существующие ограничительные меры (запрет на поездки и замораживание активов), введенные в отношении включенных в перечень физических и юридических лиц, будут продолжать применяться в течение одного года до следующего ежегодного обзора", - говорится в заявлении Совета.