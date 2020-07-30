"Инстаграм" удалил пост Мадонны, посчитав его фейком

"Инстаграм" удалил видео, которым поп-звезда Мадонна поделилась со своими подписчиками (их около 15 млн), поскольку, по мнению соцсети, в нем содержалась ложная и вводящая в заблуждение информация о коронавирусе и способах его лечения, передает Day.Az со ссылкой на bbc.com.

В комментарии к видеоролику певица утверждала, что вакцина от Covid-19 уже давно существует, но ее прячут от людей, "чтобы богатые становились еще богаче".

"Правда всех нас сделает свободными, - написала Мадонна в "Инстаграме", - но некоторые люди не хотят слышать правду. Особенно люди у власти, которые намерены сделать огромные деньги на этом затянувшемся поиске вакцины. А ведь она существует и доступна уже несколько месяцев. Но они скорее предпочтут, чтобы царил страх, чтобы богатые становились богаче, а бедным и больным было еще хуже. А эта женщина - настоящий герой. Спасибо тебе, Стелла Иммануэль!"

"Инстаграм" пометил пост как фейковый и разместил ссылку на веб-страницу, где официально разоблачается конспирологическая теория о том, что вакцина уже якобы существует.

Позже видео и вовсе было удалено из "Инстаграма" Мадонны, однако многие ее фанаты успели выразить возмущение по поводу того, что она решила распространить столь одиозное видео.

Не удержалась от коментариев даже Энни Ленокс, звезда не меньшей величины, чем сама Мадонна.

"Это полное сумасшествие, - написла она, - не могу поверить, что ты продвигаешь такое опасное шарлатанство. Очень хочется верить, что твой аккаунт просто хакнули, и скоро последует объяснение".

"Доктора-героя" Иммануэль поддержал и президент США Дональд Трамп, который активно рекламировал "Гидроксихлорохин" как якобы эффективное средство от коронавируса и даже сам принимал это лекарство в течении двух недель.

"Она была среди многих врачей, выступавших в эфире, и все они были большими сторонниками гидроксихлорохина, - заявил Трамп во вторник, - и на меня она произвела большое впечатление, в том смысле, что хотя я и не знаю, из какой она страны, но она говорила, что ей удалось успешно излечить сотни разных пациентов, и мне показалось, что ее мнение было важно, хотя я и не знаю о ней ничего".

Видео, которое пытались промотировать президент США и поп-дива, было снято от имени группы людей, называющих себя America's Frontline Doctors ("Передовые врачи Америки"). Они выступали перед зданием Верховного суда на мероприятии, организованном патриотами "Движения чаепития" (консервативно-либертарианского политического движение в США).

Из всех, снявшихся в клипе, на Трампа и Мадонну самое большое впечатление произвела именно врач из Хьюстона Стелла Иммануэль, утверждавшая, что она вылечила с помощью "Гидроксихлорохина" 350 пациентов с коронавирусом, и продолжает успешно применять это лекарство.

Как выяснило издание Daily Beast, доктор Иммануэль также уверена в том, что в медицине уже давно применяются ДНК пришельцев (а правительством США руководят "рептилоиды", но Трамп пока об этом не знает), что можно заразиться венерическими заболеваниями, совокупляясь во сне с демонами и ведьмами, а гомосексуализм - это происки дьявола.

Что касается самой Мадонны, то она уже не в первый раз делает скандальные заявление по поводу коронавируса. Еще в марте она разместила видеоролик, в котором она, сидя в ванной, делится откровениями о том, что вирус - это "великий уравнитель шансов".

Двумя месяцами позже она сообщила, что анализ крови дал положительный результат на антитела, и теперь у нее есть иммунитет от болезни.

"Завтра поеду кататься на машине, опущу стекла и буду вдыхать воздух с Covid-19", - написала она.