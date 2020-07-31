Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, все разработки обязаны быть "прозрачными", чтобы американские эксперты могли следить за процессами. По мнению Байдена, люди постепенно перестают верить тем словам, которые произносит президент Дональд Трамп о новой вакцине.

Байден также заявил, что не понимает, каким образом всем американским гражданам будут предоставлены разработки. При этом он отметил важность полномасштабного обеспечения населения лекарствами.