Восемь человек пострадали во время разбойного нападения в Берлине

По меньшей мере восемь человек получили травмы в результате нападения злоумышленников на инкассаторов в торговом центре на юге Берлина, сообщает Welt, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Злоумышленники, точное число которых пока не называется, использовали гранаты со слезоточивым газом. Нападение произошло средь бела дня в торговом центре Karlstadt на площади Херманнплац, одноименная станция метро в настоящий момент закрыта.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере восемь человек. Окрестные улицы перекрыты полицией. Удалось ли налетчикам похитить деньги, остается неизвестным.