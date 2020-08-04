Страшные цифры пострадавших при взрыве в Бейруте

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что на данный момент в результате взрыва в столице Ливана Бейруте пострадали не менее трех тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ранее министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан сообщил, что больницы Бейрута оказались переполнены после мощного взрыва в морском порту города. По его данным, медучреждения Бейрута не справляются с наплывом пострадавших, в связи с чем он потребовал везти раненых в госпитали за пределами ливанской столицы. Местные врачи предупреждают, что многие люди еще не получили вообще никакой медпомощи, потому что из-за обрушений конструкций оказались заблокированы в своих квартирах.

4 авгутста в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Пострадало множество кварталов города. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.