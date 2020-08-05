В Армении на месяц продлят режим ЧП

Правительство Армении намерено продлить на месяц введенный в стране из-за коронавируса режим чрезвычайного положения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду в ходе брифинга заявил вице-премьер страны Тигран Авинян, занимающий должность коменданта режима ЧП.

"Мы приняли решение на месяц продлить срок режима ЧП в стране. Однако, несмотря на данное решение, мы внесем серьезные изменения и пересмотрим некоторые детали режима. В частности, мы пересмотрим возможность въезда в страну для иностранных граждан, снимем ограничения на экспорт некоторых товаров, также пересмотрим вопрос возможности участвовать в митингах", - отметил он.