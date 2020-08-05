Катар открыл воздушный мост в Бейрут

Катар открыл воздушный мост для помощи Ливану после разрушительного взрыва в Бейруте и намерен в течение дня направить еще три самолета с гуманитарными грузами. Об этом сообщил в среду телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в Ливан прибудут еще три самолета в рамках воздушного моста, по которому будет оказываться медицинская помощь жертвам взрыва в бейрутском порту", - указано в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее днем в ливанскую столицу прибыл первый военно-транспортный самолет катарских ВВС, который доставил два полевых госпиталя. Они должны быть развернуты в ближайшее время в двух районах Бейрута.

В настоящее время Ливан приступил к ликвидации последствий мощного взрыва, прогремевшего во вторник вечером в столичном порту и нанесшего колоссальный ущерб инфраструктуре Бейрута. Больницы столицы переполнены пострадавшими, число которых уже превысило 4 тыс. человек. Не хватает оборудования, медикаментов, жителей призывают сдавать донорскую кровь. Некоторые госпитали испытывают проблемы из-за периодических проблем с электричеством и запрашивают электрогенераторы.

Вместе с тем число пропавших без вести исчисляется десятками, более 110 человек погибли. На месте взрыва в разрушенном порту, несмотря на усилия пожарных, периодически фиксируются новые очаги возгорания. В стране объявлен траур, Бейрут признан районом бедствия, на две недели в городе введен режим чрезвычайного положения.