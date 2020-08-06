США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

Трое американских сенаторов, Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ему "финансовым уничтожением" из-за поддержки проекта газопровода "Северный поток-2". Письмо опубликована на сайте сенатора Теда Круза.

"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта "Северный поток-2", вы разрушите финансовое будущее своей компании", - говорится в письме, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Порт Мукран на острове Рюген является важным логистическим пунктом при строительстве газопровода, отмечает Handelsblatt. В порту хранятся трубы для веток гузопровода, а также в нем стоят два судна, способные достроить газопровод - трубоукладчик "Академик Черский" и самоходная баржа "Фортуна" (накануне оператор баржи, компания МРТС, сообщила, что не будет предоставлять судно для достройки проекта).

Сенаторы утверждают, что если порт продолжит снабжать какое-либо из этих судов (включая "Фортуну"), то он попадет под санкции "в тот момент, когда одно из двух кораблей опустит в воду трубу для строительства газопровода" Северный поток - 2".

В компании Nord Stream 2 AG сообщили РБК, что ознакомились с письмом сенаторов. "Нам известно о письме трех сенаторов США в адрес компании Fährhafen Sassnitz GmbH... Усилия, направленные на то, чтобы помешать этому важному проекту, демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей, которые будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен, а также пренебрежение правом Европейского союза определять свое собственное энергетическое будущее. Решения об энергетической политике Европейского союза должны приниматься европейскими странами", - заявили в пресс-службе компании.