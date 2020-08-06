В Молдове выявлено 406 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Молдове было зарегистрировано 406 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 Республике составляет 26 628 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Молдовы.

Согласно сообщению, из 406 новых случаев заражения пять оказались "завезенными". Вирус диагностировали у двух человек, прибывших из Турции, еще двое прибыли из Румынии и один - из Португалии. Кроме этого, за последние 24 часа COVID-19 выявили еще у 12 медработников: пяти врачей, пяти медсестер и у двух человек из больничного персонала.

Из общего числа выявленных случаев 18676 пациентов вылечились, 828 умерли. Число активных больных составляет 7124 человека.