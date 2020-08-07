Ливан озвучил версии трагедии в Бейруте

Правоохранители Ливана рассматривают несколько версий причин взрыва в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, сообщает Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Следствие по взрыву в Бейруте изучает несколько версий, включая халатность, несчастный случай, а также внешнее воздействие", - сказал он.

Президент отметил, что он обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте происшествия, чтобы определить точную причину взрыва.

Еще Аун добавил, что никому не удастся уйти от правосудия, все виновные в трагедии будут наказаны.

Напомним, по последним данным, из-за взрыва в Бейруте погибли 157 человек. Ожидается рост жертв.