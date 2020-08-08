Беспорядки в Бейруте

Почти 60 человек пострадали в субботу в результате столкновений с полицией в ходе протестов в ливанском Бейруте.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило Ливанское общество Красного Креста, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"14 человек доставлены в ближайшие больницы. 44 получают помощь на месте происходящего", - говорится в сообщении.

Столкновения между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения происходят практически во всем центре города. Толпы демонстрантов наступают со стороны штаб-квартиры оппозиционной партии Катаиб в Сайфи. Силовики на площади Пляс де Мартир применяют против них слезоточивый газ у проезда между отелем "Ле Грей" и зданием газеты "Ан-Нахар", но молодежь снова атакует камнями полицейские кордоны. Толпы активистов пытаются прорваться через бетонные заграждения, за которыми укрываются правоохранители. Эти плиты перекрывают улицы, ведущие к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль.

Большая группа демонстрантов "вершит правосудие" на площадке возле мечети Мухаммеда аль-Амина. Активисты там установили эшафот и совершают символическую казнь лидеров правящей парламентской коалиции, которых они обвиняют в коррупции.

К массовым антиправительственным акциям призвал в субботу лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. Ранее он объявил о выходе из состава парламента трех депутатов от этой партии. "Мы уходим из законодательного органа, который стал фиговым листом для правящего режима, погрязшего в коррупции и преступной халатности", - сообщил он.

Жмайель выступил на похоронах генерального секретаря Катаиб Назара Наджаряна, который погиб во вторник во время взрыва в морском порту Бейрута. Катаиб и другие оппозиционные партии требуют ухода в отставку кабинета технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.