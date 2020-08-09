Выборы президента Беларуси признаны состоявшимися.

Как передает Day.Az, об этом заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

"Более 54 процентов избирателей приняли участие в голосовании", - сказала она.

Выборы президента Беларуси считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины из числа включенных в списки избирателей. Для избрания нужно получить более половины голосов.

В нынешних выборах участвуют пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Избирательные участки закроются в 20:00, после этого начнется подсчет голосов и будут обнародованы экзитполы.