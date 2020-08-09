Монархии Персидского залива требуют от ООН продления оружейного эмбарго против Ирана

Арабские монархии Персидского залива обратились с письмом в Совет Безопасности (СБ) ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар, обратился в СБ ООН с требованием продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана. В послании, в частности, указывается, что, по убеждению арабских монархий Персидского залива, "эмбарго [в отношении Тегерана] должно быть сохранено из-за того, что Иран продолжает вооружать отряды ополченцев и незаконных формирований" в странах региона.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок его действия должен истечь 18 октября 2020 года. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.