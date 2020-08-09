Франция ждет, что Россия и Турция помогут Ливану

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ожидает вклада России и Турции в фонды помощи пострадавшей от взрывов столице Ливана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Открывая в воскресенье международную донорскую конференцию по сбору средств для Ливана, Макрон отметил, что главная цель на сегодняшний день - быстро и эффективно скоординировать помощь на местах. Согласно переданным установкам ООН, в первую очередь помощь требуется системе здравоохранения Ливана. Отмечается острая нужда в медикаментах и перевязочных материалах.Также страна испытывает потребность в продуктах питания - взрыв разрушил склады с провиантом и теперь продовольственная безопасность Ливана под угрозой. Пострадали школы и другие учебные заведения - эту проблему Макрон назвал третьей. И четвертая задача - обеспечить жильем более 300 тысяч человек, оставшихся без крова.

Турция уже предложила помочь в отстраивании порта. А Россия уже принимает участие в спасательной операции с 5 августа. Медики аэромобильного госпиталя МЧС России, развернутого в Бейруте, за время своей работы оказали помощь более чем 200 пострадавшим, сообщил журналистам руководитель оперативной группировки МЧС РФ в ливанской столице Сергей Воронцов.

Глава правительства Ливана Хасан Диаб созвал экстренное совещание кабинета министров для обсуждения ситуации, связанной с решением ряда министров подать в отставку. Ранее несколько руководителей ведомств, в том числе информации, экономики и окружающей среды, объявили о намерении уйти со своих постов.

Накануне в центральной части Бейрута прошла антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки. Группы активистов штурмовали здания МИДа, министерств экономики, энергетики, окружающей среды, Ассоциации ливанских банков, выбрасывали и уничтожали документы. По данным службы гражданской обороны, ранения получили 490 человек, в том числе почти 70 полицейских. Пять активистов были задержаны.