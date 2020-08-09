https://news.day.az/world/1260935.html В Нигере убиты шесть французских туристов - ПОДРОБНОСТИ
В Нигере убиты шесть французских туристов - ПОДРОБНОСТИ
Шесть французских туристов были убиты вооруженными людьми на юго-западе Нигера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Атака произошла в районе Куре, где расположен заповедник с последними западно-африканскими жирафами.
Губернатор регион Тиллабери Тиджани Ибрагим Катиелла рассказал, что в результате погибли восемь человек: двое жителей Нигера - гид и шофер, и шестеро французов - туристы.
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