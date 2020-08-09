В Нигере убиты шесть французских туристов

Шесть французских туристов были убиты вооруженными людьми на юго-западе Нигера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атака произошла в районе Куре, где расположен заповедник с последними западно-африканскими жирафами.

Губернатор регион Тиллабери Тиджани Ибрагим Катиелла рассказал, что в результате погибли восемь человек: двое жителей Нигера - гид и шофер, и шестеро французов - туристы.