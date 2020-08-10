Вирусолог оценил тяжесть второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России будет переноситься легко, если на нее не наложится заболеваемость гриппом. Такую оценку в разговоре с НСН дал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он уточнил, что существует вероятность заражения человека сразу двумя вирусами, и тогда это будет "довольно неприятно". При этом специалисты пока не могут определить, будет ли тяжелой гриппозная эпидемия.

Альштейн отметил, что российские медики уже сейчас готовы ко второй волне COVID-19, плюс у части населения выработался иммунитет. "Да и вирус меняется, становясь менее патогенным. Подготовка ко второй волне ведется все время", - добавил он.