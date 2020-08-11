Трамп заявил о стрельбе около Белого дома

Президент США Дональд Трамп вернулся в зал брифинга и подтвердил факт стрельбы около Белого дома.

Ранее Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию в Белом доме в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Спустя около пяти минут после начала брифинга к президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны.

Журналисты телеканала Fox News при этом сообщали, что у Белого дома слышны выстрелы.