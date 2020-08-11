https://news.day.az/world/1261295.html Трамп заявил о стрельбе около Белого дома
Трамп заявил о стрельбе около Белого дома
Президент США Дональд Трамп вернулся в зал брифинга и подтвердил факт стрельбы около Белого дома.
Ранее Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию в Белом доме в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Спустя около пяти минут после начала брифинга к президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны.
Журналисты телеканала Fox News при этом сообщали, что у Белого дома слышны выстрелы.
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