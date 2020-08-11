В порту Бейрута осталось множество поврежденных емкостей с опасными химикатами

Как минимум 20 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами находятся в порту Бейрута. Сообщается, что в результате взрыва в некоторых контейнерах появились пробоины. А из одного вытекает жидкость. Накануне правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов в стране, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тысячи семей остались без жилья и еще больше без работы. Добавляет масла в этот ливанский огонь политический кризис. Из-за отставки правительства работа так нужных сейчас социально-экономических ведомств парализована.

В случае войны этот объект бомбили бы одним из первых. Главное зернохранилище страны разрушено, 85 процентов запасов пшеницы в стране уничтожены. Ливану грозит голод. Именно здесь, в местах самых крупных завалов работают сейчас наши спасатели. В момент трагедии в элеваторе находились люди. К сожалению, живых здесь уже нет, но чтобы родственники погибших смогли с ними хотя бы проститься, нужно найти тела. После взрыва в Бейруте сделать это крайне сложно.

Свидетелями взрыва и уничтожения не только зернохранилища, но даже кораблей в порту стали российские моряки, работающие на иностранных кораблях. Ударная волна затронула все морские суда, стоящие здесь на якоре. Со многими пропала связь. В разгромленном порту нет пресной воды. Экипажи отрезаны от большой земли, но сейчас ведомствам на суше не до них. Пострадавших в городе официально - 6000 человек, в больницах нет мест.

Эти кадры сразу после взрыва сняли на судне, где работают россияне. Показания моряков тоже могут быть важны для установления причин взрыва. Но политический кризис сместил акценты и новостей о расследовании крупнейшей катастрофы в истории Ливана пока немного. Задержаны 16 чиновников порта. Ущерб, примерный, конечно, можно посчитать, но как восстанавливать инфраструктуру - непонятно. Несколько стран откликнулись на призыв Ливана, но, кажется, даже этих сил мало. Сначала придётся закончить разбор завалов. Итальянские и французские спасательные подразделения обнаружили в ходе работ в порту контейнеры с химически опасными веществами, часть из них пробита. Теперь их доставят в безопасное место.

"Мы провели обследование территории и обнаружили несколько контейнеров с наклейками химической опасности на них, а также заметили, что один из контейнеров протекает. Теперь переместим их в безопасное место", - рассказал французский спасатель специального химического отряда.

Спасатели России и Ливана, Италии и Франции работают рядом. В случае опасности - поврежденные конструкции могут обвалиться - обращают внимание коллег, а еще делятся своей техникой. У России в этом плане самый большой арсенал, который она использует здесь круглосуточно.