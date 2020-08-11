Путин поручил вакцинировать от гриппа до 60% населения России

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, сперва получат медики и учителя. Для всех россиян она станет доступной в октябре. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.