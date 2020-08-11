Путин поручил вакцинировать от гриппа до 60% населения России
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа 60% населения и потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75%. Поручения опубликованы на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru.
Путин также поручил провести диспансеризацию без очередей и бесплатную вакцинацию от гриппа. Кроме того, президент поручил обеспечить возможность записываться на медосмотры и прививки дистанционно, а также при необходимости организовать доставку людей к месту вакцинации.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, сперва получат медики и учителя. Для всех россиян она станет доступной в октябре. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.
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